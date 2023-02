Rosa Chemical è davvero l'erede di Renato Zero? Il botta e risposta tra i due dopo Sanremo

Nonostante siano passate quasi due settimane, Sanremo 2023 continua a far discutere così come i suoi protagonisti. In particolare Rosa Chemical che si è trovato al centro di un gossip su Chiara Ferragni e Fedez ma anche di parole poco tenere da parte di Renato Zero.

Il cantautore romano, che ha annunciato da poco il suo nuovo tour che farà seguito al maxi evento del Circo Massimo, aveva sentenziato in maniera non positiva l’esibizione del trapper all’Ariston che era stato paragonato proprio a lui per i temi trattati ed il suo approccio nei confronti di alcune tematiche. A riguardo, Renato Zero aveva affermato in maniera sibilina che “quando apro i social mi accorgo di avere un numero impressionante di sosia. Penso che ci dovrebbe essere l’opportunità di uscire da questi stratagemmi ed oggi bisognerebbe che i ragazzi fossero pronti prima di essere mandati allo sbaraglio. Ma la garanzia è che l’originale vince sempre”.

In una recente intervista, Rosa Chemical ha rivelato di nutrire grande rispetto per Renato Zero: “nel brano di Sanremo non lo cito ma in tutte le interviste che ho rilasciato l’ho citato ed ho mandato sempre tanto amore. Ho grande rispetto e stima per Renato. Mi è dispiaciuto leggere quelle cose, ma resto affettuoso” ha affermato il trapper.

Renato Zero subito dopo le dichiarazioni ha precisato che non si trattava di un attacco a Rosa Chemical ma al mondo della musica che non investe più sulla preparazione dei cantanti. Il discorso evidentemente era a 360 gradi.

Il Tour 2023 di Renato Zero, Una Sfida in Musica, partirà da Firenze il 7 Marzo e terminerà il 3 Maggio a Roma al Palazzo dello Sport.

Al pari delle altre, anche la canzone di Sanremo 2023 di Rosa Chemical sta spopolando su Spotify.