Ronaldinho torna in campo: il Gaucho giocherà nella Kings League

Ronaldinho, uno dei calciatori più apprezzati ed iconici degli anni 2000, tornerà a giocare a calcio a quasi dieci anni dal suo ritiro avvenuto nel 2015 dopo una breve parentesi col Fluminense.

Il Gaucho, che ha avuto il merito di aver fatto innamorare milioni di bambini al gioco del calcio con le sue giocate fenomenali e trick entrati nell’immaginario collettivo, ha annunciato che tornerà a giocare nella Kings League organizzata da Piquè, con cui ha giocato al Barcellona nella stagione 2008.

Anche il brasiliano ha quindi ceduto al fascino del torneo di calcio a 7 organizzato dal difensore del Barcellona che è stato definito “un circo” ma che sta spopolando su Twitch grazie alle sue regole particolari e divertenti. L’annuncio dell’approdo di Ronaldinho è arrivato tramite un video Instagram che ha racimolato in poche ore oltre 500mila like.

Dinho non è il primo ex calciatore professionista ad aver accettato l’invito della Kings League: dal 1 Gennaio 2023, il giorno in cui è partita ufficialmente la competizione, anche Chicharito Hernandez e Sergio Aguero hanno giocato nel torneo, oltre che un misterioso calciatore ancora in attività che si nasconde dietro una maschera e che ha dato il via a varie teorie.

Le partite della Kings League sono trasmesse su Twitch e sono viste da oltre 2 milioni di spettatori.