A Roma tre giorni di fumetti e animazione: torna La Città Incantata con Zerocalcare e Gipi

Roma è pronta a diventare "una città incantata" dal 2 al 4 dicembre 2022. Nella capitale torna l'appuntamento con La Città Incantata che ogni anno chiama a raccolta i migliori disegnatori del momento. Gli incontri, totalmente gratuiti, si terranno al Cinema Barberini.

L’edizione 2022 de La Città Incantata è dedicata al rapporto tra fumetto, animazione e cinema. Nelle giornate di venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 dicembre 2022 si alterneranno disegnatori, fumettisti, registi, scrittori, attori, storyboarder e personalità del mondo della cultura che incontreranno il pubblico per raccontare il loro lavoro, le loro tecniche e la loro creatività. Come detto in apertura l'ingresso agli incontri è totalmente gratuito, dovrete però prenotare sul sito ufficiale de La Città Incantata.

Qualche nome? Zerocalcare, Gipi, Rita Petruccioli. Fra i titoli di cui si parlerà invece troviamo One Piece Film Red, Dampyr, Il gatto con gli stivali 2, Diabolik. A proposito dell'ultimo film animato di One Piece, che sarà proiettato venerdì sera a La Città Incantata: One Piece Film Red avrà anche quattro proiezioni speciali con i doppiatori, con il lungometraggio che sarà ovviamente proposto in lingua italiana.

Giunta all'ottava edizione, la kermesse La Città Incantata è promossa dalla Regione Lazio e dall'Ufficio Cinema Progetto ABC Arte Bellezza Cultura. È realizzata da Lazio Crea con la collaborazione della Fondazione Cinema per Roma, ATCL – Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio.