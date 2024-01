La Roma esonera José Mourinho: fatale la sconfitta contro il Milan

Fulmine a ciel sereno a Roma. La squadra capitolina ha infatti comunicato da pochi istanti l’esonero di José Mourinho da allenatore del club giallorosso, che aveva guidato alla vittoria in Conference League due anni fa.

Fatale per lo Special One il brutto periodo che sta attraversando la squadra, ma soprattutto il sonoro 3-1 rimediato a San Siro contro il Milan domenica scorsa. Di voci di esonero si era parlato già nella mattina di ieri, ma l’assenza di comunicati ufficiali da parte del club aveva lasciato credere tutti ad una possibile conferma del tecnico.

La proprietà però evidentemente ha preferito prendersi una notte aggiuntiva di riflessione prima di sollevare dall’incarico l’ex tecnico di Inter e Real Madrid. “Ringraziamo José a nome tutti noi all’As Roma per la passione e per l’impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso. Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del club, sia necessario un cambiamento immediato. Auguriamo a José e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro” hanno affermato Dan e Ryan Friedkin.

Secondo i più informati, in pole position per guidare la Roma ci sarebbe l’ex capitano Daniele De Rossi, ma resta viva l’ipotesi Bruno Conti o Alberto De Rossi.