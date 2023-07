Roma ed Adidas tornano insieme dopo 30 anni: presentato il kit home 2023/24

A trent’anni di distanza dall’ultima collaborazione, Adidas ed AS Roma tornano a collaborare. La squadra capitolina ed il brand sportivo a tre strisce hanno presentato il nuovo kit home 2023/24, che la squadra di Josè Mourinho sfoggerà durante le partite casalinghe della prossima stagione.

Il kit, già in vendita direttamente sull’AS Roma Official Online Store, vuole celebrare il passato ed è ispirato alla divisa della stagione 1992/1993.

Le novità sono davvero tante: oltre alle tre strisce gialle che richiamano il logo Adidas, torna sulla sinistra il lupetto disegnato nel 1978 da Pietro Gratton, che rappresenta un elemento identificativo non solo per il club ma anche per la stessa città. Sul retrocollo è invece presente quella che può a tutti gli effetti essere considerata l’espressione più identificativa della tifoseria romanista: “Daje Roma Daje”.



Nel comunicato di Adidas viene evidenziata la storia dei due marchi. Una storia partita il 19 Aprile 1978, giorno in cui i colori giallorossi vengono utilizzati per la prima volta su una maglia Adidas nella vittoria casalinga contro il Verona per 2-1. Tra il 1991 ed il 1994 però la partnership si consolida ulteriormente realizzando alcune delle maglie più iconiche di sempre indossate da calciatori come Rudi Voeller, Thomas Haessler, Giuseppe Giannini, Abel Balbo, Ruggiero Rizzitelli ed Aldair, oltre che Francesco Totti che l 28 Marzo 1993 esordirà con la Roma proprio indossando una maglia Adidas.

Dalla prossima stagione, toccherà a Paulo Dybala, Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini.