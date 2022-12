Una Rolls-Royce da 350.000 euro sotto l'albero di Natale di Cristiano Ronaldo

State ancora pensando al bagnoschiuma regalatovi da vostra zia a Natale? A quel paio di calzini che probabilmente non metterete mai? Beh sappiate che al mondo non esistono soltanto regali orrendi: Cristiano Ronaldo ha appena ricevuto una Rolls-Royce Dawn...

Si tratta di una splendida cabrio con motore W12 da 6.6 litri, il cui prezzo va oltre i 340.000 euro. Magari le caratteristiche del motore vi dicono poco, sappiate però che si tratta di una vettura davvero potente, oltre che lussuosa: eroga 570 CV e ha ben 780 Nm di coppia, significa che accelera in maniera alquanto violenta.

A regalare l’auto a Cristiano Ronaldo è stata la sua compagna Georgina Rodríguez, una habitué di regali di questo calibro. Basti pensare che lo scorso febbraio, in occasione del 37esimo compleanno del fuoriclasse, gli aveva regalato una Cadillac Escalade dal corso di circa 300.000 euro. La donna ha sicuramente capito come “prendere per la gola” CR7, grandissimo appassionato di automobili e fiero possessore di un garage pieno di auto di lusso, supercar e hypercar (ricordate il momento in cui le auto di Ronaldo hanno lasciato Torino?).

Per saperne di più, facciamo un giro nel garage di Cristiano Ronaldo, che da qualche tempo non vanta più la Bugatti Veyron distrutta da un collaboratore di CR7. Sempre da parte della Rodriguez il campione aveva anche ricevuto una Mercedes Classe G modificata da Brabus, valore circa 600.000 euro. In pratica la Rodriguez regala a CR7 automobili di lusso con la medesima nonchalance di vostra zia che sceglie un eau de toilette qualsiasi al supermercato…