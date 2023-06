Rolling Stones pronti ad un nuovo album? Potrebbe esserci un ritorno eccellente

Dopo il primo tour dei Rolling Stones dopo la morte di Charlie Watts, la band capitanata da Mick Jagger sarebbe pronta a tornare nei negozi di dischi con un nuovo album. Nelle ultime ore sui tabloid britannici sono emerse tantissime indiscrezioni sullo stato dei lavori, ed anche sugli ospiti speciali.

Se viene data praticamente per certa la presenza di Paul McCartney ed Elton John, i tabloid parlano di una possibile reunion con Bill Wyman. Al momento conferme non ne sono arrivate, ma per gli Stones si tratterebbe di una sorta di reunion visto che Wyman (oggi 86 anni) era stato bassista per la band dal 1962 al 1993, quando decise di lasciare la leggendaria rock band per essere rimpiazzato con Darryl Jones e formare i Bill Wyman’s Rhytm Kings.

Il nuovo album degli Stones almeno al momento ancora non ha un titolo, tanto meno una data d’uscita, ma secondo molti dovrebbe trattarsi di un vero e proprio tributo a Charlie Watts, il batterista scomparso nell’Agosto del 2021.

Non è chiaro se il nuovo lavoro coinciderà anche con un nuovo tour mondiale: gli Stones lo scorso anno sono tornati anche nel nostro paese con un concerto a San Siro.

Cosa ne pensate di questi rumor? Fatecelo sapere come sempre attraverso i commenti.