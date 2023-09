Rolling Stones, nuovo album dopo 18 anni: nel video del primo singolo c'è Sydney Sweeney

Dopo i teaser dei Rolling Stones apparsi sui giornali locali inglesi, la band di Mick Jagger ha annunciato in via ufficiale “Hackney Diamonds”, il primo album contenente nuove canzoni in 18 anni. Il seguito di “A Bigger Bang” sarà disponibile a partire dal 20 Ottobre 2023 nei negozi di dischi e sulle piattaforme di streaming.

Dopo la conferenza stampa con Jimmy Fallon, a cui hanno preso parte Keith Richards, Mick Jagger e Ronnie Wood, gli Stones hanno pubblicato il primo singolo “Angry”, accompagnato da un video musicale in cui la protagonista è la star di Euphoria e The White Lotus Sydney Sweeney.

Nel corso dell’intervista, Ronnie Wood ha anche confermato che in una delle tracce, “Sweet Sound of Heaven”, sarà presente anche Lady Gaga mentre non sono state confermate le voci di corridoio secondo cui Paul McCartney avrebbe suonato il basso in una delle canzoni presenti nell’album.

Nel corso della conferenza, Mick Jagger ha scherzato con Fallon ed ha svelato che “il segreto per stare insieme da 60 anni è che non ci parliamo troppo spesso”, mentre Keith Richards ha voluto ricordare l’amico Charlie Watts scomparso due anni fa. Durante l’ultimo tour infatti dietro le pelli si è seduto Steve Jordan, e non è chiaro se abbia partecipato anche alle registrazioni del disco.