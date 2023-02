Rolex usati: come funziona il programma Certified Pre-Owned per gli orologi secondo polso

E’ una delle grandi novità Rolex per il 2023, e non parliamo di una nuova collezione di segnatempo bensì della nascita del programma Rolex Certified Pre-Owned, nome altisonante per indicare la nascita di un certificato per “l’usato sicuro”, orologi di secondo polso garantiti da Rolex. Ma come funziona?

Orologi Rolex usati garantiti

Da qualche anno, con la difficoltà nel reperire orologi Rolex nuovi in breve tempo (ecco perché comprare un Rolex è così difficile), il mercato del secondo polso è diventato estremamente frequentato, con una domanda e offerta mai così alte, questo ha portato alla nascita non solo di reseller pronti a vendere un Rolex usato anche al doppio del prezzo di listino, ma anche a commercianti “improvvisati” incapaci di valutare correttamente il valore e le qualità di un orologio Rolex usato.

Non è raro leggere sulle cronache locali di commercianti nei guai perché, in assoluta buona fede, hanno venduto Rolex falsi senza nemmeno saperlo. Un vera giungla insomma, e se si decide di optare per gli annunci dei privati, la situazione non migliora, con orologi venduti a prezzi di resell altissimi, senza considerar la scarsa sicurezza nel procedere in autonomia al pagamento di migliaia e migliaia di euro a dei perfetti sconosciuti.

Comprare un Rolex nuovo non è facile e richiede molta pazienza, comprare un Rolex usato invece espone l'acquirente a tanti rischi, sia per quanto riguarda i metodi di pagamento, sia per quanto riguarda l'originalità e la qualità dell’orologio e la possibilità di incappare in vere e proprie truffe.. E’ per questo che Rolex ha deciso di dare vita ad una linea certificata di orologi Rolex usati, in maniera simile a quanto accade con i programmi di “usato sicuro e garantito” delle case automobilistiche, che sempre più spesso nei propri saloni espongono vetture di seconda mano o a chilometro zero ad un prezzo più vantaggioso rispetto al nuovo, offrendo al tempo stesso tutte le garanzie di legge e di qualità del marchio.

Rolex Certified Pre-Owned: vantaggi e svantaggi

Sono sicuramente tanti i vantaggi nell’acquistare un Rolex tramite il programma Certified Pre-Owned, la casa di Ginevra assicura che ogni segnatempo di secondo polso verrà controllato in ogni minimo dettaglio e se necessario rimesso a nuovo tramite i propri laboratori, pronti a riparare sia danni estetici (alla cassa, al bracciale, al vetro e al dial) che meccanici, dunque il compratore avrà la certezza di acquistare un pezzo coevo e perfettamente funzionante, evitando quindi le sorprese tipiche del mercato secondario (orologi all’apparenza ottimi ma che dopo poco si fermano completamente a causa di componenti usurate o che nascondono difetti estetici difficilmente visibili ad occhio nudo). Ogni orologio Rolex usato e venduto tramite la rete di concessionari della Maison svizzera è accompagnato da un sigillo di garanzia e da una card timbrata e firmata dal rivenditore per garantire che quello che stiamo per acquistare è a tutti gli effetti un Rolex certificato dalla casa madre.

Tutto bello, quindi? Sicuramente, per chi è alla ricerca del suo primo Rolex, il programma Pre-Owned garantisce un’esperienza di alto livello, con un margine di sicurezza molto elevato per il cliente. Di contro, i collezionisti temono che la vendita di orologi Rolex garantiti possa far lievitare i prezzi e in generale portare ad un appiattimento del mercato dell’usato. Perché dovrei comprare un Rolex usato da un rivenditore indipendente se posso rivolgermi alla casa madre, con tante garanzie in più?

Una domanda lecita, ma è pur vero che attualmente non sappiamo quale politica dei prezzi adotterà Rolex sull’usato e inoltre bisogna sottolineare come solamente gli orologi Rolex con almeno tre anni di vita siano idonei per entrare nel programma Rolex Pre-Owned Certified. Bisogna capire però fino a quanto indietro nel tempo ci potrà spingere: nelle boutique Rolex troveremo anche gli ambiti orologi Rolex risalenti agli anni ’50 e ’60 o questi resteranno appannaggio di rivenditori specializzati nel vintage? Al momento è impossibile rispondere a questa domanda e dunque è troppo presto per sbilanciarsi e lasciarsi andare a considerazioni certe.

Rolex Certified Pre-Owned: quando parte il programma usato sicuro in Italia

Il programma usato sicuro di Rolex partirà questa primavera inizialmente presso i rivenditori Bucherer in Svizzera e solo in seguito verrà esteso alla rete di rivenditori e boutique ufficiali Rolex in Europa, Asia e Stati Uniti. Alcuni orologi Rolex Certified Pre-Owned sono stati venduti a dicembre e gennaio da Bucherer ma si tratta di pochi pezzi per iniziare a testare il mercato ed ottenere il feedback dei consumatori. La speranza è che nel corso del 2023 si possa arrivare ad un diffusione globale del programma usato sicuro, anche se c’è chi teme che alcuni paesi dovranno attendere in realtà il 2024 per poter comprare un Rolex usato e garantito.