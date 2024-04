Rolex e Tudor si scatenano: le novità 2024 spaccano tutto, nuovi modelli da urlo

In occasione di Watches & Wonders 2024, Rolex e Tudor presentano tante novità per il 2024, con nuovi modelli di orologi amatissimi come Rolex Deepsea, Day Date e Sky-Dweller, senza dimenticare le nuove referenze della famiglia Tudor Black Bay.

Nuovi orologi Rolex 2024

Rolex presenta tanti nuovi modelli tra cui il GMT Master II in acciaio con lunetta Cerachrom bicolore grigio e nero, con bracciale Jubilee o Oyster con prezzi a partire da 11.200 euro. Interessante anche il nuovo Rolex Day Date in oro Everose 18 carati e quadrante ardesia ombrè, c'è anche un modello in oro bianco con quadrante madreperla e una una terza versione da 36mm in oro Everose con quadrante blu verde, i prezzi partono da 43,000 euro. Si rinnova anche la linea Rolex Deepsea con un modello in oro giallo 18 carati e cassa da 44 millimetri al prezzo di 54,600 euro. Due i nuovi orologi Daytona: il primo in oro bianco 18 carati con quadrante in madreperla naturale bianco e contatori neri mentre il secondo presenta contatori in madreperla e quadrante nero, sempre con cassa e bracciale in oro bianco.

I prezzi partono da 64,350 euro. Infine ecco il nuovo Rolex Sky‑Dweller in oro giallo e oro Everose con quadrante nero o bianco a partire da 54,300 euro di listino. Diventeranno tra i Rolex più venduti e ricercati? E' presto per dirlo ma l'hype sembra già alle stelle.

Novità Tudor 2024

Se Rolex è scatenata, Tudor non è da meno. Per quest'anno la Maison svizzera presenta due nuove colorazioni del Black Bay 58: una in oro giallo con fondello trasparente e bracciale in oro mentre la seconda in acciaio con GMT (certificato Master Chronometer) e nuovi bracciali stile Jubilee e in gomma. I prezzi partono da 4,490 euro e arrivano fino a 32,800 euro per il nuovo Black Bay 58 in oro 18kt.

Tudor propone poi un nuovo modello Claire de Rose in acciaio con cassa tonda, bracciale in acciaio e movimento automatico in tre misure (26mm, 30mm e 34mm) con prezzi a partire da 2,580 euro.

