Quali Rolex si trovano a listino in pronta consegna?

Volete comprare un orologio Rolex? Benissimo, la prima cosa da fare è andare in una boutique ufficiale del marchio... ma preparatevi ad una lunga attesa per avere un Rolex dal momento che spesso per ricevere il tanto desiderato segnatempo sono necessari molti mesi, se non anni. Ma ci sono Rolex si trovano a listino con disponibilità immediata?

Rispondere a questa domanda non è semplice, dal momento che anche per i modelli Rolex più economici come Oyster Perpetual si parla generalmente almeno di un anno di attesa.

Potete però rivolgervi al concessionario più vicino a voi per capire se sono disponibili orologi Rolex in pronta consegna, se questo è assolutamente impossibile per i modelli più ambiti e richiesti come Daytona e Submariner, è possibile però che i rivenditori abbiano a disposizione alcune referenze come Datejust in misure lady o modelli Rolex Cellini le cui richieste (e vendite) non sono elevate.

Per comprare un orologio Rolex nuovo è necessario armarsi di pazienza, i tempi sono molto lunghi come detto anche per referenze non particolarmente di grido, i concessionari ricevono poche decine di pezzi ogni anno a fronte di centinaia (se non migliaia) di richieste ogni mese e risulterebbe quindi impossibile avere a disposizione una così grande quantità di orologi in pronta consegna.