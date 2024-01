Rolex Submariner: tre orologi in oro così belli da perdere la testa

Rolex Submariner è sicuramente uno dei modelli più iconici della Maison svizzera, un diver che ha fatto la storia dell'orologeria e uno degli orologi più desiderati al mondo. Oltre al Submariner in acciaio, Rolex ha da tempo ampliato la gamma con Submariner in oro: ecco tre modelli davvero incredibili che vi faranno perdere la testa.

Rolex Submariner 126618LB

Cassa 41 mm e bracciale Oyster in oro giallo 18 carati caratterizzano questa versione del Submariner con lunetta girevole in ceramica Cerachrom blu (una lega particolarmente dura e resistente alla corrosione), corona in oro giallo e quadrante blu reale con indici in oro. Il prezzo? 40.800 euro di listino, disponibile anche in versione con lunetta in ceramica nera e quadrante nero.

Rolex Submariner 126619LB

Quello che dalle foto potrebbe sembrare un Rolex Submariner in acciaio con quadrante nero e lunetta blu è in realtà un orologio con cassa e bracciale Oyster completamente in oro bianco. Anche in questo caso la lunetta è realizzata in Cerachrom blu mentre il quadrante è di colore nero. L'unico limite per noi comuni mortali è il prezzo di listino fissato a 43.900 euro.

Rolex Submariner 126613LN

Come terza scelta, una referenza acciaio e oro con cassa in acciaio e Rolesor giallo, una lega brevettata da Rolex e frutto della ombinazione di acciaio Oystersteel e oro giallo. La lunetta è composta da un disco in ceramica antiscalfiture di colore nero con numeri e graduazioni in oro giallo. Il bracciale è di tipo Oyster a tre maglie con file centrale in oro giallo, anche la corona è in oro giallo mentre il quadrante è di colore nero profondo. Prezzo di listino fissato a 16.500 euro.

Se avete deciso di comprare un Submariner in oro mettetevi comodi perché per comprare un Rolex nuovo a listino bisogna aspettare parecchio: ecco come funziona la lista d'attesa Rolex.