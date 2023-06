Rolex Submariner migliori alternative economiche, poca spesa massima resa

State cercando un orologio diver per l'estate e volete qualcosa che riprende l'iconico design del Rolex Submariner? Siamo qui per voi, proprio per consigliarvi le tre migliori alternative economiche al Rolex Submariner, orologi con movimento automatico o al quarzo di derivazione svizzera o giapponese, ad un prezzo davvero contenuto.

Per comprare un Rolex bisogna aspettare anni mentre i segnatempo che vi proponiamo potete comprarli comodamente su Amazon con consegna rapida in poche ore. Mettetevi comodi per scoprire i migliori orologi simili al Rolex Submarine

Orient Mako 2

Con Orient Mako 2 (conosciuto anche come Orient Ray 2) di certo non potete sbagliare: un orologio con bracciale in acciaio simil Oyster, cassa da 41mm completamente in acciaio, vetro minerale e quadrante blu scuro che ricorda il fondo dell'oceano. La lunetta è unidirezionale di colore nero, lancette e indici luminosi per una leggibilità massima in qualsiasi condizione di luce, Orient Mako II si distingue anche per la presenza di corona a vite e movimento a carica automatica. La resistenza all'acqua è garantita fino a 20 Bar/200 Metri.

Orient Mako 2 costa 199.50 euro su Amazon

Casio Orologio Casual MDV-107-1A1VEF

Super prezzo per questo orologio subacqueo di Casio contraddistinto da un vetro minerale ad alta trasparenza, cinturino in gomma con chiusura a fibbia e cassa in acciaio del diametro di 44mm. La lunetta bidirezionale è in acciaio inossidabile, la corona a vite, lancette e indici luminescenti. A differenza di Orient Mako 2 in questo caso parliamo di un orologio al quarzo, la resistenza in profondità è garantita fino a 200 metri.

Casio MDV 107 costa 72 euro su Amazon

Invicta Pro Diver 8932OB Nero

Anche in questo caso parliamo di un orologi stile Rolex Submariner in vendita a meno di 100 euro con un design molto simile a quello del mito senza tempo della casa di Ginevra. Equipaggiato con un bracciale in acciaio con maglie simil Oyster, questo modello di Invita presenta ghiera unidirezionale e quadrante nero, cassa in acciaio da 37.5 mm e movimento al quarzo di derivazione asiatica. Potete immergervi con l'orologio al polso fino ad un massimo di 200 metri senza che il vostro segnatempo subisca alcun danno.

Invicta Pro Diver costa 67 euro su Amazon