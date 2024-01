Rolex Oyster cosa vuol dire, perché si chiama così? Il significato vi stupirà

Cosa vuol dire Oyster? E perché questo termine è spesso associato a molti modelli di orologi Rolex? C'è un motivo ben preciso se la Maison svizzera ha battezzato la sua linea di segnatempo con il nome Oyster: ve lo spieghiamo noi.

Siamo nel 1926 e dopo anni di test e prove, il fondatore di Rolex Hans Wilsdorf lancia sul mercato un orologio impermeabile, capace di funzionare perfettamente anche sott'acqua. All'epoca, una vera rivoluzione, possibile grazie alle innovazioni apportate alla casa dell'orologio, quest'ultima ribattezzata Oyster proprio perché impermeabile.

La cassa Oyster di Rolex ha assunto questa denominazione poiché si chiudeva "a conchiglia" ricordando il giusto di un'ostrica e come detto, poteva funzionare sott'acqua grazie al fondello, lunetta e corona di carica a vite. Nel 1927 il modello Oyster veniva esposto nelle vetrine immerso in una vasca piena di pesci per dimostrarne l'affidabilità totale, una campagna pubblicitaria che attirò non poco l'attenzione.

Ancora oggi la cassa Rolex porta il nome Oyster e la stessa denominazione viene utilizzata per identificare il bracciale a tre maglie piatte che caratterizza molti modelli della Maison, oltre ad alcune linee di segnatempo come Oyster Perpetual e Oyster Date, ad esempio. Provate a guardare bene il quadrante del vostro Rolex e probabilmente non faticherete a notare la dicitura Oyster, mantenuta proprio in onore e memoria dello storico traguardo raggiunto nel 1926.

E sempre a proposito di orologi con cassa Oyster, ecco tre Rolex Submariner in oro che vi faranno impazzire.