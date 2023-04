Rolex domina ancora, il mercato degli orologi svizzeri ha un solo Re

L'eccellenza orologiera svizzera continua a crescere e Rolex continua a dominare il podio insieme a Cartier e Omega, seguiti più in basso da Audemars Piguet e Patek Philippe. Questi i dati dell'ultimo rapporto di Morgan Stanley e LuxeConsult.

La coroncina di Ginevra continua a mantenere il distacco sul resto dell'industria con un market share del 29,2% a riconferma delle ragioni sulla difficile reperibilità dei Rolex sul mercato, che li rendono del resto anche particolarmente apprezzati, poiché a limitata tiratura corrisponde un controllo qualità superiore. I primi dieci posti ricalcano quelli dello scorso anno, con qualche sorpresa, tra cui la scivolata di Tissot, che la porta al di fuori della top ten in favore di Vacheron Constantin, ma è notevole il dato generale sul mercato degli orologi di lusso, con una crescita anno per anno dell'11,6%.

Interessanti anche le performance del gruppo Swatch, secondo per numeri solo a Rolex se si prendono in considerazione tutti i brand che gli gravitano intorno, tra cui Longines, Tissot e Omega. Proprio la collaborazione con quest'ultima, sfociata nella produzione di Moonswatch, ha portato a una grande ripresta nei volumi delle spedizioni, ormai in contrazione da decenni per l'intero mercato degli orologi svizzeri. Questo nonostante le performance sottotono di Tissot, il cui calo sarebbe da attribuire anche alle vendite sul mercato cinese. Curiosamente, nonostante l'enorme contributo in termini quantitativi, il gruppo Swatch non sembra crescere come il resto del mercato con i suoi brand, proprio in virtù della forte contrazione di alcuni di essi. In tal senso, la riapertura del mercato cinese potrebbe rivelarsi cruciale per chi lo domina, ovvero Omega e Longines, ma gli osservati speciali per il settore restano gli altri mercati, USA in primis, in cui le previsioni sull'anno in corso non sono del tutto ottimistiche.