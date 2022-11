Rolex Day Date e Datejust: quali sono le differenze?

Cosa cambia tra Rolex Day Date e Rolex Datejust? Sono in molti ad avere le idee poco chiare su queste due referenze della casa coronata, è bene chiarire come Day Date e Datejust non siano affatto lo stesso orologio ma due modelli diversi tra loro... Cosa cambia esattamente?

Rolex Day Date

Una vera icona dell'orologeria di lusso, Rolex Day Date nasce negli anni '50 a seguito di una idea del fondatore di Rolex: perché limitarsi a mostrare sul quadrante solamente la data in formato numerico? Day Date presenta dunque oltre a questa indicazione anche una finestra che permette di leggere il giorno della settimana per esteso. Rolex Day Date viene declinato con il bracciale President, presenta una lunetta zigrinata e viene proposto solamente in materiali nobili come oro giallo, oro rosa, platino e oro bianco. La cassa è disponibile in due misure da 36mm o 40 mm, prezzi su richiesta (a proposito, ecco quali sono i Rolex più costosi di sempre)

Rolex Datejust

A differenza del Day Date, il Datejust non mostra il giorno della settimana per esteso ma solamente la data in formato numerico. La lunetta può essere liscia o zigrinata mentre il bracciale è di tipo Jubilee (anche se esistono varianti con bracciale President e Oyster), tre invece le misure della cassa (31, 36 e 41 mm) con una varietà di quadranti monocolore e decorati. Rolex Datejust viene realizzato anche in acciaio Oystersteel, alcune declinazioni impiegano materiali preziosi come oro bianco, oro giallo e diamanti per decorare il quadrante. Prezzi da 7.900 euro.