Rolex Batman, Pepsi, Hulk e Kermit: perché si chiamano così?

Se siete appassionati di orologi vi sarà probabilmente capitato di imbattervi nelle diciture Rolex Batman, Rolex Pepsi, Rolex Hulk e Rolex Kermit: ma cosa vuol dire? E perché gli orologi della casa di Ginevra hanno questi soprannomi? Facciamo chiarezza.

Con il nome Rolex Batman ci si riferisce generalmente al modello Rolex GMT Master II, proposto anche in una variante con quadrante nero e ghiera bicolore blu e nera, una combinazione cromatica che ricorda proprio le tonalità dei costumi di Batman, sopratutto degli outfit utilizzati nei fumetti. Rolex Pepsi indica invece solitamente il modello GMT Master con ghiera rossa e blu (i colori tipici della celebre bevanda americana) mentre il Rolex GMT Master con ghiera rossa e nera viene indicato con il termine "Coke" in riferimento ai colori della Coca Cola. Tornando al mondo dei supereroi abbiamo anche Rolex Hulk, ovvero il Submariner con quadrante e ghiera verde, modello ormai uscito di produzione nel 2020. Con l'appellativo Rolex Kermit ci si riferisce invece al Submariner con la sola ghiera verde (in questo caso il quadrante è nero). Magari vi siete imbattuti nel Rolex Root Beer o Occhio di Tigre e non sapete che modello sia? Si tratta sempre del GMT Master II in versione con lunetta di colore nero/marrone dorato con cassa e bracciale bicolore acciaio e oro rosa. Infine, ecco il Rolex Sprite, sempre il "solito" GMT Master 2 modello 2022 con ghiera nera e verde.

