Roger Waters, la nuova versione di 'Time' tratta dal suo 'The Dark Side of The Moon'

In vista della pubblicazione del nuovo The Dark Side of The Moon, in arrivo il prossimo 6 Ottobre, Roger Waters ha fornito ai propri fan un’altra anticipazione della nuova versione del progetto “The Dark Side of The Moon Redux”, che prevede la rencisione completa del capolavoro targato Pink Floyd del 1973.

Nella giornata di ieri, 24 Agosto 2023, il bassista e cantante ha diffuso la nuova versione di “Time”, che dopo “Money” diventa a tutti gli effetti il secondo singolo di questo nuovo disco.

La pubblicazione era stata preannunciata dallo stesso Waters sui propri canali social nei giorni precedenti, dove parlando di questa riedizione del disco aveva affermato che si tratta di una “reinterpretazione” che spera possa consentire agli utenti di “trarre più vantaggi rispetto al 1973, perchè fa parte delle nostre vite da 50 anni e perchè non stiamo ancora respirando”.

“Time”, analogamente a “Money” offre una versione spettrale rispetto alle varianti originali. Non c’è l’assolo di chitarra, che il musicista ha anche rimosso dalla sua versione di Comfortably Numb, e tale scelta ovviamente ha scatenato immediatamente il dibattito tra il pubblico. Presenti anche nuovi parti del testo, che sostituiscono e vanno ad alternare quello originale composto 50 anni fa. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.