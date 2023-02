Roger Waters ha registrato di nuovo The Dark Side of The Moon senza Gilmour e Mason

L’ex bassista dei Pink Floyd Roger Waters continua a far parlare di sé e non per le sue idee politiche, che sono da sempre oggetto di discussioni e critiche, ma per la sua ormai interminabile faida con David Gilmour. A poche settimane dalla pubblicazione della nuova versione di Comfortably Numb, arriva un’altra bomba.

In occasione dei 50 anni del capolavoro “The Dark Side of The Moon”, Roger Waters ha svelato in un’intervista di aver registrato in gran segreto una nuova versione del disco, che rispecchia a pieno quella che era la sua visione (a proposito di ritorni: la prossima estate dovrebbero tornare Snoop Dogg e Dr. Dre con un nuovo album).

Nell’intervista rilasciata al Telegraph, l’inglese ha rivelato che il progetto non vedrà la partecipazione nè di David Gilmour, i cui assoli erano stati estromessi dalla “nuova” Comfortably Numb, tanto meno di Nick Mason. Le motivazioni? “Non tutte le persone hanno capito di cosa si tratta e sono riuscite a cogliere ciò che volevo dire all’epoca” ha affermato Waters, che si è avvalso della collaborazione di Gus Seyffert, della moglie Bedouine e di un sacerdote battista all’organo hammond.

Inizialmente la casa discografica aveva intenzione di pubblicare la nuova versione solista di The Dark Side of The Moon a marzo, in contemporanea con il cofanetto ed il libro che celebrerà i 50 anni del capolavoro dei Pink Floyd, ma alla fine si è scelto di rinviarlo a maggio.



