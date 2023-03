Roger Waters a Milano: 'Se volete ascoltare i Pink Floyd e non le mie idee andate al bar'

È partito ieri sera il tour italiano di Roger Waters, con la prima data milanese sold out, che sarà replicata stasera 28 Marzo, il 31 Marzo ed il 1 Aprile, prima di passare a Casalecchio di Reno (Bologna) il 21, 28 e 29 Aprile 2023.

Uno show descritto come “entusiasmante” ed ultra immersivo da coloro che hanno partecipato, anche grazie al palco montato al centro del palazzetto condito da maxi schermi dove sono stati proiettati visual e messaggi politici e non in pieno stile Waters. Proprio poco prima del via, è comparso sullo schermo un messaggio che la dice lunga sul contenuto dello show: “se siete qui per ascoltare le canzoni di Pink Floyd, ma non le mie idee politiche siete pregati di andare a fare in culo al bar”.

Subito dopo, il concerto si è aperto con la nuova versione di Comfortably Numb dei Pink Floyd, rivisitata dal bassista britannico e priva dell’assolo di Dave Gilmour.

La scaletta è stata la seguente:

Comfortably Numb (Cover Pink Floyd, versione 2022)

The Happiest Days of Our Lives (Cover Pink Floyd)

Another Brick in the Wall, Part 2 (Cover Pink Floyd)

Another Brick in the Wall, Part 3 (Cover Pink Floyd)

The Powers That Be

The Bravery of Being Out of Range

The Bar

Have a Cigar (Cover Pink Floyd)

Shine On You Crazy Diamond (Parts VI-VII, V) (Cover Pink Floyd)

Wish You Were Here (Cover Pink Floyd)

Sheep (Cover Pink Floyd)

In the Flesh (Cover Pink Floyd)

Run Like Hell (Cover Pink Floyd)

Déjà Vu

Déjà Vu (Reprise)

Is This the Life We Really Want?

Money (Cover Pink Floyd)

Us and Them (Cover Pink Floyd)

Any Colour You Like (Cover Pink Floyd)

Brain Damage (Cover Pink Floyd)

Eclipse (Cover Pink Floyd)

Two Suns in the Sunset (Cover Pink Floyd)

The Bar (Reprise)

Outside the Wall (Cover Pink Floyd)

Presumibile che la scaletta non subisca grosse variazioni anche negli altri show in programma nel Bel Paese.