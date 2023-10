Roger Waters, insulti ad alcuni spettatori al concerto di Londra: cos'è successo

Anche durante il concerto di Roger Waters a Bologna, di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine, l’ex bassista dei Pink Floyd si è concesso a momenti più intimi in cui si è rivolto al pubblico. Quanto successo qualche sera fa al London Palladium però probabilmente era davvero inaspettato, sebbene rientri a pieno nello stile di Waters.

Il cantante infatti, in occasione della presentazione del “nuovo” The Dark Side of The Moon Redux andata in scena lo scorso 8 Ottobre 2023, ha tenuto nella prima ora di spettacolo una lettura tratta dalla sua autobiografia in uscita, soffermandosi a detta dei presenti su alcuni appunti sui suoi animali domestici, tra cui figura una paperella chiamata Donald.



Il tutto però ha provocato le reazioni non certo entusiaste dei fan, che hanno iniziato a rumoreggiare in quanto in attesa di ascoltare tutto l’album dal vivo. Waters, noto soprattutto per la sua schiettezza, li ha invitati ad “andare a farsi fottere” prima di esortarli a “mostrare moderazione e smetterla di urlare”.

Evidentemente l’artista non ha apprezzato i commenti di alcuni spettatori che gli hanno chiesto incessantemente di iniziare il concerto. Anche sui social network si sono moltiplicate le critiche: su X un utente afferma che “ho pagato 500 Sterline per sentire un mucchio di vecchie chiacchiere ed essere cacciato dopo l’intervallo”. Un altro spettatore ha riconosciuto che “le canzoni erano veramente ottime”, ma ha affermato che “le stronzate autoindulgenti erano interminabili e finire oltre 1 ora più tardi del previsto è stata una cosa inaccettabile”.