Roger Waters pubblica su Instagram un'anteprima del 'nuovo' Dark Side of the Moon

Roger Waters ha celebrato i 50 anni di Dark Side of the Moon a suo modo. In attesa che prenda il via il tour mondiale, che toccherà anche il nostro paese a Milano e Bologna, l’ex Pink Floyd ha deliziato i suoi fan su Instagram con una breve anteprima del nuovo Dark Side of The Moon.

Il progetto è stato annunciato qualche settimana fa e prevede una completa rivisitazione delle canzoni, che saranno registrate senza David Gilmour e Nick Mason, che erano stati estromessi anche dalla nuova versione di Comfortably Numb presente insieme a Mother nell’album “The Lockdown Sessions” pubblicato lo scorso dicembre e disponibile su Apple Music, Spotify e le principali piattaforme di streaming.

L’anteprima dura pochi secondi ed è accompagnata da un breve filmato in cui si vede Roger Waters di spalle alle prese con il missaggio di “Us An Them”.

Nell’augurare 50 anni al capolavoro dei Pink Floyd, il bassista spiega che durante le registrazioni delle Lockdown Sessions “mi è venuto in mente che Dark Side of the Moon potrebbe benissimo essere un candidato adatto per una simile rielaborazione, in parte come tributo al lavoro originale, ma anche per riaffrontare il messaggio politico ed emotivo dell'intero album”.

Waters descrive ciò che ne è scaturito come “fantastico” e si dice entusiasta dall’idea di farlo ascoltare a tutti, ma precisa anche che “non è un sostituto dell’originale che, ovviamente, è insostituibile. Ma è un modo per un uomo di 79 anni di guardare indietro negli occhi un 29enne”, oltre che per onorare una “registrazione di cui Nick, Rick, Dave ed io abbiamo il diritto di essere molto orgogliosi”.