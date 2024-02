Roger Waters a gamba tesa su Bono degli U2: 'è uno stronzo disgustoso'

Per la serie “il solito Roger Waters”, l’ex bassista dei Pink Floyd questa volta se l’è presa con Bono Vox degli U2, a causa dei suoi commenti sul conflitto israelo-palestinese arrivati nel corso della residency che il gruppo irlandese sta tenendo alla Sphere di Las Vegas.

Senza mezzi termini, e con la schiettezza che da sempre lo contraddistingue, Roger Waters ha definito Bono “uno stronzo disgustoso”, dopo che quest’ultimo aveva reso omaggio alle persone uccise da Hamas durante il festival musicale Supernova. Il frontman degli U2 aveva dedicato loro “Pride (In The Name of Love)”, in una versione modificata con dei versi che facevano esplicito riferimento a quanto accaduto il 7 Ottobre 2023 sorso.

Waters è sempre stato molto critico verso Israele, e le sue posizioni politiche sono state al centro di critiche ed anche proteste durante i suoi concerti. Parlando con Al Jazeera, ha affermato che “chiunque conosca Bono dovrebbe andare a prenderlo per le caviglie e scuoterlo, fin quando non smette di essere una merda enorme. Dobbiamo iniziare a dire a queste persone che la loro opinione è disgustosa e degradante”.

Secondo Waters, “quello che ha fatto Bono un paio di settimane fa allo Sphere di Las Vegas, citando le Stelle di David, è stata una delle cose più disgustose che abbia visto nella mia vita”.

Lo scorso anno, Roger Waters è stato indagato per un’uniforme indossata in Germania nel corso del tour che ha portato anche in Italia.