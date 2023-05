Roger Waters chiude il tour italiano: 'Sapevo di poter contare su Bologna'

Si è concluso il tour italiano di Roger Waters con l’ultima delle tre date di Bologna, dove l’ex Pink Floyd si è esibito il 21, 28 e 29 Aprile 2023 dopo le quattro date di Milano dello scorso Marzo. Abbiamo avuto modo di assistere al concerto del 28 Aprile, dove il bassista della band inglese si è esibito in uno spettacolo di quasi tre ore.

Salito sul palco alle 20:40 in punto, dopo aver invitato al bar coloro che volevano ascoltare solo le canzoni dei Pink Floyd e che non sono d’accordo con le sue idee politiche, Waters ha proposto in due atti intervallati da una pausa di mezz’ora i grandi successi di The Wall, Wish You Were Here, The Dark Side of The Moon ed Animals e dei suoi album solisti, tra cui figurano le Lockdown Sessions in cui è contenuta la nuova versione di Comfortably Numb priva dell’iconico assolo di David Gilmour. E proprio con quest’ultimo pezzo si è aperto il concerto, con dei visual sugli schermi a croce montati in cui sono state proiettate le immagini di una città in rovina con gli esseri umani ridotti a zombie chini sui loro cellulari.

Una denuncia verso la società contemporanea, che è stata riproposta anche nelle canzoni successive dove Waters ha lanciato il suo messaggio politico attaccando a 360 gradi i presidenti degli Stati Uniti ma anche altri leader mondiali, le grosse aziende ed i miliardari che grazie alla pandemia hanno visto crescere il loro patrimonio. Soprattutto, il messaggio più forte del 79enne inglese è quello contro le armi e contro l’uso della bomba nucleare.

Il fulcro dello spettacolo però è la sua storia nei Pink Floyd, che si è conclusa nel 1985. Waters ha raccontato l’amicizia con Syd Barrett anche attraverso degli aneddoti conditi da un pò di malinconia, sfociati in una sentitissima e cantatissima versione di Wish You Were Here.

La parte finale del concerto è stata più intima: si è partito con un estratto da The Final Cut per sfociare in The Bar (con tanto di immagini della famiglia e del fratello morto) ed Outside The Wall al pianoforte accompagnato dalla band.

Di seguito la scaletta:

Comfortably Numb

The Happiest Days of Our Lives

Another Brick in the Wall, Part 2

Another Brick in the Wall, Part 3

The Powers That Be

The Bravery of Being Out of Range

The Bar

Have a Cigar

Wish You Were Here

Shine On You Crazy Diamond (Parts VI-VII, V)

Sheep

In the Flesh

Run Like Hell

Déjà Vu

Déjà Vu (Reprise)

Is This the Life We Really Want?

Money

Us and Them

Any Colour You Like

Brain Damage

Eclipse

Two Suns in the Sunset

The Bar (Reprise)

Outside the wall

Il concerto è apprezzato non solo dal pubblico ma anche dallo stesso Waters che tra un messaggio e l’altro ha ringraziato i presenti per la partecipazione: “sapevo di poter contare su Bologna, quando dico queste cose altrove vengono fischiato e la gente mi invita a pensare a cantare”.