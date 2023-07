Roger Waters annuncia The Dark Side of The Moon Redux: fuori il 6 Ottobre

Sono passati diversi mesi da quando Roger Waters ha annunciato il nuovo The Dark Side of The Moon e finalmente, la nuova edizione del leggendario album dei Pink Floyd ha una data d’uscita. Il bassista inglese tramite i propri social network - dopo qualche giorno di teaser - ha annunciato il “nuovo” album.

Si chiama “The Dark Side of The Moon Redux” e sarà disponibile sulle principali piattaforme di streaming e nei negozi di dischi il prossimo 6 Ottobre. Nel frattempo, però, è già stata pubblicata la prima traccia del disco, Money.

Nell’album tutte le dieci tracce originali del capolavoro dei Pink Floyd sono state reinventate per riflettere lo stile unico di Roger Waters, che la scorsa primavera fatto tappa anche nel nostro paese con il suo “This is Not A Drill Tour”, che ha scatenato non poche polemiche all’estero per alcuni temi trattati. Nel formato Redux però trova spazio anche una bonus track di dodici minuti.

“L’originale Dark Side of the Moon sembra in qualche modo il lamento di un essere anziano sulla condizione umana. Ma Dave, Rick, Nick ed io eravamo così giovani quando l’abbiamo composto, e guardando il mondo intorno a noi ho capito che il messaggio non è rimasto. Ecco perché ho iniziato a considerare ciò che la saggezza di un ottantenne potrebbe portare a una versione reinventata” ha affermato l’artista.