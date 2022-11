Roger Federer mette all'asta una Mercedes‑Amg giallo neon per beneficenza

Mercedes-Benz e Roger Federer, il celebre campione di tennis, hanno lanciato una nuova iniziativa benefica. Dalla loro partnership è nato il progetto Neon Legacy, con il quale ora si metterà all'asta una splendida Mercedes‑Amg GT 63 S E Performance di colore giallo neon.

La vettura è ispirata proprio alla leggenda del tennis Roger Federer, un esemplare unico che sarà messo all'asta per beneficenza. Il ricavato verrà infatti devoluto alla ristrutturazione di un campo da tennis pubblico a Londra. Non è la prima volta che il marchio tedesco e il campione collaborano insieme per il progetto Neon Legacy. Dal 23 al 25 settembre 2022 la Mercedes-Amg GT 63 S E Performance verniciata nel colore giallo neon delle palline da tennis e impreziosita dal sigillo personale di Federer era stata esposta alla Laver Cup di Londra.

Il prossimo 26 novembre invece la one-off della stella a tre punte sarà battuta da RM Sotheby's a Monaco. Come detto, i proventi della vendita serviranno a rimettere a posto un campo da tennis a Londra, un progetto a cui lavorerà anche il famoso duo di artisti post-graffiti Low Bros composto dai fratelli Christoph e Florin Schmidt di Berlino. A proposito di street artist: FLYCAT ha dipinto su un BMW CE 04.