Rodin e la danza: il padre della scultura moderna sbarca al MUDEC di Milano

Dopo aver scoperto la mostra dedicata alle ballerine di Edgar Degas, partita in Italia a fine settembre, il balletto torna protagonista di un'esposizione di enorme pregio. Al MUDEC di Milano, infatti, è partita la mostra "Rodin e la Danza", con tantissime sculture provenienti dal celebre Musée Rodin di Parigi.



L'esposizione ha aperto il 25 ottobre e si concluderà il 10 marzo 2024. La cornice è quella del MUDEC di Milano, in Via Tortona 56. La mostra è aperta tutti i giorni della settimana, anche se con orari differenti: il lunedì, l'apertura va dalle 14:30 alle 19:30; il martedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica dalle 9:30 alle 19:30; infine, il giovedì e il sabato la chiusura verrà prorogata alle 22:30, mentre l'apertura resta fissata per 9:30.



Il costo del biglietto per "Rodin e la Danza" è di 20 Euro per la formula "Open", cioè senza data prestabilita per la visita, oppure di 18 Euro per il biglietto a data fissa. Su quest'ultimo biglietto si applicano anche delle riduzioni: il prezzo scende a 16 Euro per gli over-65 e per i ragazzi tra i 6 e i 26 anni. Altri sconti fanno poi scendere il prezzo del biglietto fino a 14, 12 o 10 Euro a persona.



La mostra è dedicata a François-Auguste-René Rodin, Maestro vissuto a cavallo tra il XIX e il XX secolo e universalmente considerato dagli storici dell'arte e dai critici come il principale progenitore della scultura moderna. L'opera più famosa dell'autore è sicuramente Il Pensatore, datata al 1904 e conservata al Musée Rodin di Parigi.



Proprio il Museo Rodin ha collaborato con il MUDEC nella realizzazione dell'esposizione, che comprende ben 53 opere dell'artista parigino. Tra queste opere abbiamo 15 statue di danzatrici e ballerine, che danno il titolo alla mostra. Quest'ultima si snoda attraverso un totale di tre sezioni, rispettivamente curate da Aude Chevalier, del Musée Rodin, da Cristina Natali, docente di Antropologia della danza all'Università di Bologna, e da Elena Cervellati, docente di Storia della Danza all'Università di Bologna.