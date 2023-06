Rock In Roma 2023 al via: il calendario completo dei concerti

Con il concerto della Lovegang126, ha ufficialmente preso il via l’edizione 2023 del Rock in Roma, il festival di musica live che si svolge da vari anni all’Ippodromo delle Capannelle di Roma e che negli ultimi tempi ha modificato profondamente la sua composizione.

Rispetto alle prime edizioni, il Rock in Roma e gli organizzatori hanno preferito puntare anche su altri generi musicali al di fuori del rock. Forte la rappresentanza di artisti legati alla scena urban, trap e pop, ma non mancano ovviamente pesi massimi del rock come gli Arctic Monkeys e del metal come i Carcass che saliranno sul palco il 21 Luglio.

Il 5 Agosto invece andrà in scena al Circo Massimo un evento sempre collegato al Rock in Roma: nell’iconica cornice in cui di recente si è esibito anche Bruce Springsteen toccherà agli Imagine Dragons, il gruppo musicale americano pop tra i più famosi ed apprezzati degli ultimi tempi. La chiusura della manifestazione è affidata, il 22 Settembre, a Paul Weller.

Di seguito il calendario completo, esclusa la data dell’8 Giugno 2023 della Lovegang126:

10 Giugno: Rock Me Pride

18 Giugno: Geolier

20 Giugno: Bresh

23 Giugno: Rancore

24 Giugno: Teenage Dream

25 Giugno: Naska

27 Giugno: Coma_Cose

28 Giugno: Nu Genea

1 Luglio: Paky

3 Luglio: Lazza

5 Luglio: Capo Plaza

6 Luglio: Mezzosangue

9 Luglio: Coez

12 Luglio: Maluma

13 Luglio: Salmo

16 Luglio: Arctic Monkey + The Hives + Willie J Healy

17 Luglio: Manuel Agnelli

19 Luglio: Articolo 31

21 Luglio: Carcass + Candlemass

22 Luglio: Rosa Chemical

26 Luglio: Sfera Ebbasta + Shiva

28 Luglio: Ozuna

5 Agosto: Imagine Dragons (al Circo Massimo)

22 Settembre: Paul Weller (Auditorium Parco della Musica)

Tutti i biglietti sono disponibili sul sito web del Rock In Roma.