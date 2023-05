Rock & Roll Hall of Fame 2023: tocca a Kate Bush e Rage Against the Machine

A due mesi esatti dall’annuncio delle nomination per la Rock & Roll Hall of Fame 2023, sono stati annunciati i nomi che quest’anno entreranno a far parte in via ufficiale della Hall of Fame.

I nomi scelti nella categoria performer sono quelli di Kate Bush, Sheryl Crow, Missy Elliott, George Michael, Willie Nelson, Rage Against the Machine, Spinners.

Per quanto riguarda il Musical Excellence Award, invece, ad essere premiati saranno Chaka Khan, Al Kooper e Bernie Taupin, mentre DJ Kool Herc e Link Wray otterranno il Musical Influence Award e Don Cornelius l’Ahmet Ertegun Award.

Restano fuori dalla rosa nomi eccellenti come A Tribe Called Quest, Cyndi Lauper, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Soundgarden, Warren Zevon e White Stripes, che però potranno riprovarci successivamente.

“L’incredibile gruppo di candidati di quest’anno riflette i diversi artisti e suoni che definiscono il rock’n’roll”, ha dichiarato John Sykes, presidente della Rock & Roll Hall of Fame Foundation nel comunicato stampa. “Siamo onorati che la cerimonia di questo novembre a New York coincida con due pietre miliari nella cultura musicale; il 90° compleanno di Willie Nelson e il 50° anniversario della nascita dell’hip-hop”. La cerimonia si terrà il 3 Novembre 2023, e nelle ultime ore molti artisti hanno già pubblicato sui loro account social messaggi di ringraziamento per i premi.