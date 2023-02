Rock & Roll Hall of Fame 2023, le nomination: ci sono Kate Bush ed i Soundgarden

Come di consueto, sono state annunciate le nomination per la Rock & Roll Hall of Fame. L’edizione 2023 è composta da una rosa molto variegata che comprende gruppi come Soundgarden, White Stripes, Rage Against The Machine, Joy Division e Iron Maiden, assieme a cantautori come Cyndi Lauper, George Michael e Kate Bush.

Di seguito le nomination:

A Tribe Called Quest

Cyndi Lauper

George Michael

Iron Maiden

Joy Division/New Order

Kate Bush

Missy Elliott

Rage Against the Machine

Sheryl Crow

Soundgarden

The Spinners

Warren Zevon

The White Stripes

Willie Nelson

Per Kate Bush, che è tornata in classifica grazie a Stranger Things 4, si tratta della quarta nomination dopo quelle di 2018, 2021 e 2022. Quinta candidatura invece per i Rage Against The Machine, già in lizza nel 2018, 2019, 2021 e 2022, mentre i Soundgarden del compianto Chris Cornell entrano nella rosa per la seconda volta, come gli A Tribe Called Quest e gli Iron Maiden.

Prima volta invece per Cyndi Lauper, George Michael, Joy Division/New Order, Missy Elliott, Sheryl Crow, Warren Zevon, White Stripes e Willie Nelson.

La classe della 2023 sarà annunciata a maggio, mentre la cerimonia di consegna dei premi si svolgerà in autunno. Gli utenti possono votare direttamente sul sito web ufficiale della Rock & Roll Hall of Fame: le votazioni saranno due, quella del pubblico e quella degli esperti. Incrociando i due risultati si comporrà la classe del 2023.

Lo scorso anno entrarono Duran Duran, Pat Benatar, Eurythmics, Eminem, Dolly Parton, Lionel Richie e Carly Simon. Voi per chi voterete quest'anno?