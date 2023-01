Il robot originale di E.T. è stato venduto all'asta a un prezzo stellare

Lo scorso novembre siamo rimasti a bocca aperta scoprendo che la casa dei Goonies è in vendita, sebbene abbia un prezzo fissato a 1,65 milioni di dollari. Resterete ancora più stupiti però dalla recente vendita del modello originale di E.T., utilizzato nel classico di Steven Spielberg del 1982 per animare il docile alieno.

Il modello originale dell'amato Extra-Terrestre è stato infatti recentemente battuto all'asta per 2,56 milioni di dollari, cifra monstre che ha caratterizzato l’evento Icons and Idols: Hollywood organizzato dalla casa d’aste Julien's Auctions tra 17 e 18 dicembre. Il totale di 13 offerte per il lotto ha portato infine il cosiddetto animatronic alla suddetta cifra: assieme al robot sono stati venduti anche un DVD del film e un NFT unico.

Questo memorabilia è ancora oggi un autentico capolavoro di ingegneria, realizzato da 12 operatori professionisti con la supervisione dell’artista italiano Carlo Rambaldi, designer vincitore del suo terzo premio Oscar proprio grazie alla figura di E.T. e agli effetti speciali. La struttura è intricatissima: conta 85 punti di movimento, 32 punti di articolazione nella sola faccia e 26 punti tra braccia e mani. Ogni punto è poi collegato con un cavo flessibile a un servomotore. Gli occhi, invece, sono stati realizzati da Kathleen Kennedy e Beverly Hoffman esaminando esempi reali e di vetro, con l’intento di renderli talmente reali da dare maggiore empatia all’alieno.

Tra gli oltre 1.300 manufatti di Hollywood presentati durante l’evento Icons and Idols: Hollywood, la figura meccatronica di E.T. è indubbiamente il più iconico venduto al pubblico, seguito dalla Nimbus 2000 vista in Harry Potter e Il prigioniero di Azkaban e dalla spada laser doppia utilizzata da Darth Maul in Star Wars. Autentici cimeli della cultura pop che chiunque vorrebbe nella propria collezione.

