I robot lavoreranno in magazzino al posto nostro? Apollo anticipa Tesla

Mentre il mondo discute in merito alle controversie delle figura di Elon Musk, il lancio di una novità in ambito di robot umanoidi rimanda a una questione tanto cara al ben noto imprenditore. Nonostante non se ne parli da un po', qualcuno tra di voi potrebbe infatti ricordarsi di Tesla Optimus.

Sì, proprio quel robot umanoide che si è mostrato anche a inizio 2023 nell'ambito del Tesla Investor Day: una soluzione che prova a "incarnare" la visione di Musk, secondo la quale un giorno esseri umani e robot di questo tipo saranno presenti sulla Terra in egual misura (o addirittura potrebbero esserci più robot umanoidi, sempre secondo Musk). Certo, al giorno d'oggi le previsioni dell'imprenditore valgono quel che valgono, ma nel frattempo un altro progetto ha battuto Tesla sul tempo.

Si fa riferimento ad Apollo di Apptronik, robot pensato per il mondo del lavoro. Potreste infatti non saperlo, ma uno dei principali obiettivi di questo settore è quello di cercare di togliere all'essere umano quei lavori pesanti in grado potenzialmente di procurare ferite o di risultare massacranti a lungo andare. Si tratta insomma di una questione importante, che potrebbe potenzialmente migliorare lo stile di vita delle persone.



Non è un caso che il video YouTube della presentazione di Apollo veda il robot umanoide, che tra l'altro rappresenta anche un progetto legato a una partnership con la NASA, aggirarsi per un magazzino e spostare pacchi. Certo, i movimenti non sembrano essere dei più fluidi attualmente, ma siamo ancora in una fase per certi versi sperimentale relativamente a questa tipologia di soluzioni.

Un aspetto che si fa notare nell'ambito della presentazione è il movimento delle dita, che sembra risultare, già in questa fase, una questione interessante. Non che da un video di presentazione ufficiale, immancabilmente realizzato ad hoc, si possa effettivamente comprendere per bene a che punto è il progetto, ma capite bene che consultare il portale di Apptronik potrebbe rivelarsi un'attività interessante per un appassionato di tecnologia.

I pacchi che il robot può trasportare possono pesare fino a circa 25 Kg (55 libbre), andando dunque eventualmente a configurare questa soluzione anche per un potenziale utilizzo al fianco di lavoratori umani. I contesti a cui si punta sono quelli logistici e produttivi, ma l'azienda non esclude un potenziale utilizzo di Apollo anche in campi come edilizia, elettronica, consegne a domicilio, assistenza agli anziani e vendita al dettaglio, giusto per citarne alcuni. Non si fa dunque unicamente riferimento a un robot umanoide per trasportare pacchi, valigie e borsoni (anche se, dopo una partita di calcetto, questo farebbe comodo a più di qualcuno).

Quel che si immagina è insomma un futuro fatto anche di robot umanoidi, in cui la tecnologia rimane però al servizio degli esseri umani. Si punta infatti a migliorare la vita delle persone, in questo caso principalmente in ambito lavorativo. Ricordiamo che anche il progetto CyberOne di Xiaomi va per certi versi in questa direzione, quindi sono diverse le importanti realtà che stanno lavorando al tutto.



Un aspetto interessante di Apollo è però che questo si basa su un approccio legato alle batterie, evitando dunque di richiedere una ricarica a muro prima di far tornare in azione il robot. Più precisamente, nella presentazione si è fatto riferimento a batterie sostituibili, in grado di durare fino a quattro ore per singola confezione. Tra l'altro, il robot umanoide dispone di pannelli digitali sia lato viso che sul petto, in modo da garantire un "volto amichevole, simile a quello umano". D'altronde, se si vuole integrare il tutto nei luoghi di lavoro, risulta necessario che i dipendenti umani siano a proprio agio nella "convivenza" con queste soluzioni.

In definitiva, l'automazione del lavoro sta facendo sempre più passi in avanti e potremmo essere all'alba della rivoluzione dei robot umanoidi legati all'intelligenza artificiale. Questo potrebbe catapultarci in un mondo in cui gli esseri umani utilizzeranno sempre di più l'intelletto per lavorare, lasciando invece alle macchine svolgere molte "questioni manuali". È ancora presto per capire se questi robot umanoidi prenderanno effettivamente piede in modo importante, ma alcune realtà sembrano aver ben chiaro il futuro dell'automazione. Staremo a vedere.