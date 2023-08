Roberto Mancini non è più il CT della Nazionale Italiana: 'nuovo nome nei prossimi giorni'

Dopo l'addio al calcio di Gigi Buffon, un altro grande nome dello sport italiano si appresta a lasciare la posizione che ha occupato per anni. La FIGC, infatti, ha annunciato che il CT della Nazionale Roberto Mancini ha rassegnato le dimissioni nella giornata di oggi, domenica 13 agosto. Mancini è stato il CT della Nazionale dal 2018 a oggi.

Come spiega un comunicato stampa sul sito web della FIGC, le dimissioni di Roberto Mancini sono arrivate ieri in tarda serata alla Federazione italiana Giuoco Calcio, ma sono state confermate al pubblico solo nel primo pomeriggio di oggi. Queste ultime sembrano essere effettive da subito, dal momento che è stato anche annunciato che nei prossimi giorni verrà annunciato un nuovo CT per la Nazionale.

La carriera di Mancini come allenatore dell'Italia è iniziata nel mese di maggio del 2018 e si è conclusa con le finali di Nations League del 2023. Mancini è stato il protagonista di una vera e propria ricostruzione della Nazionale italiana tra il 2018 e il 2020, culminata con la vittoria del Bel Paese nell'Europeo del 2020. Dopo la vittoria europea, però, la guida di Mancini della nazionale è stata messa in crisi da una serie di performance sotto la media.

Queste ultime sono culminate nell'esclusione dell'Italia dai Mondiali del 2022, che si sono tenuti in Qatar: la Nazionale, infatti, non ha superato il girone delle qualificazioni per la competizione, registrando solo due pareggi (rispettivamente contro Irlanda del Nord e Svizzera) e una cocente sconfitta in casa contro la Macedonia del Nord, che hanno interrotto il sogno qatariota del team.

Nonostante questi ultimi insuccessi, Mancini è stato nominato coordinatore delle Nazionali Under-20 e Under-21 solo a inizio agosto, in seguito ad un riassestamento dell'organico di tecnici e commissari della FIGC.

La Federazione ha annunciato che il nome del nuovo CT della Nazionale arriverà già nei prossimi giorni, in virtù della vicinanza dei prossimi impegni del team, che scenderà in campo il 10 e il 12 settembre rispettivamente contro la Macedonia del Nord e l'Ucraina per le qualificazioni all'Europeo del 2024.