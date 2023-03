Robert Smith contro il caro biglietti dei concerti: 'Rimborsate le commissioni di vendita'

Negli scorsi mesi negli Stati Uniti ha fatto molto discutere la polemica tra Taylor Swift e le piattaforme di vendita dei biglietti. Alla lista dei VIP che hanno messo nel mirino Ticketmaster si è aggiunto anche Robert Smith, che con i suoi Cure si sta preparando a lanciare il nuovo album ed un nuovo tour negli USA.

L’iconico frontman inglese si è detto “disgustato ed inorridito” per le pesanti commissioni applicate da Ticketmaster ai tagliandi per i suoi concerti. Un attacco che ha suscitato il risultato sperato, dal momento che la piattaforma di vendita ha annunciato che emetterà dei rimborsi parziali ai fan che hanno acquistato i biglietti.

“Dopo ulteriori discussioni, Ticketmaster ha concordato con noi che molte delle commissioni addebitate sono indebitamente elevate e, come gesto di buona volontà, ha offerto un rimborso di 10 dollari per biglietto a tutti gli account dei fan verificati per le transazioni con il prezzo del biglietto più basso” ha spiegato Smith, secondo quanto riportato da Rockol secondo cui lo stesso sito “ha poi accordato anche un rimborso di 5 dollari per biglietto a tutti gli account dei fan verificati per tutte le altre transazioni sui prezzi dei biglietti, per tutti gli spettacoli dei Cure in tutte le sedi.”

Robert Smith è da tempo uno degli artisti che si è scagliato maggiormente contro il bagarinaggio online, e per tale motivo in vista del nuovo tour ha adottato un approccio differente, da fan verificato, che però ha portato ad una crescita dei costi dei biglietti che proprio non è andata giù al frontman.