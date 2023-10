Robert Plant ha cantato "Stairway to Heaven" per la prima volta dopo 16 anni

Era il 2007 quando Robert Plant aveva cantato per l’ultima volta il capolavoro dei Led Zeppelin “Stairway To Heaven”. Il cantante del leggendario gruppo rock inglese ha partecipato ad un evento benefico organizzato da Andy Taylor dei Duran Duran, nel corso del quale ha eseguito nuovamente la canzone tratta da Led Zeppelin IV.

L’evento benefico a sostegno della The Cancer Platform si è svolto alla Soho Farmhous nell’Oxfordshire ed ha visto la partecipazione di molti VIP e personalità delmondo musicale, tra cui Ella Henderson ed Andrew Ridgeley degli Wham!, l’ex bassista dei Pink Floyd Guy Pratt ed il batterista David Palmer.

Il culmine dell’evento è stato però il momento soprannominato “An Evening With Andy Taylor And Special Guest”, che ha visto la partecipazione del cantante dei Led Zeppelin, il quale ha eseguito Thank You, Back Dog ed appunto Stairway To Heaven per la prima volta da sedici anni a questa parte. L’ultima volta infatti l’aveva cantata all’O2 Arena di Londra in occasione del Celebration Day. Un momento magico, ripreso dai presenti e pubblicato immediatamente sui social dove i video sono diventati virali per la contentezza dei fan dei Led Zeppelin. Potete vedere qualche filmato in apertura ed in calce alla notizia.