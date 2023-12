È 'rizz' la parola dell'anno secondo l'Oxford University: cosa significa

L’Oxford University ha annunciato tramite i propri social che “Rizz” è la parola dell’anno del 2023. Il termine, utilizzato principalmente dalla Gen Z, si presta a varie interpretazioni, sebbene sia presente soprattutto nello slag inglese

La definizione precisa ed ufficiale che dà l’Oxford University a “Rizz” è la seguente:

“(n.) style, charm, or attractiveness; the ability to attract a romantic or sexual partner”.

Nella spiegazione però l’Università osserva anche che il vocabolo riflette “l’umore e le preoccupazioni” degli ultimi 12 mesi della Gen Z, ma non si tratta di una moda passeggera bensì di un termine che è destinato ad avere un impatto duraturo.

La prima comparsa del termine risale al 2022 ma nel 2023, grazie all’attore Tom Holland che ha dato il volto a Spiderman è divenuta famosa al grande pubblico. Holland infatti in un’intervista ha affermato che “non ho neanche un pò di rizz”: tale dichiarazione l’ha resa immediatamente un fenomeno locale al punto che è stata scelta dalla casa editrice come termine dell’anno in quanto come spiegato dal presidente Casper Grathwolh, “riflette l’impatto dei social sullo sviluppo della lingua o del linguaggio. Inoltre, è anche bella da dire in quanto arriva sulla punta della lingua con un pizzico di gioia”. Come spiegato da Hyperbeast, tra le altre parole in gara per ottenere il titolo figurano anche Swiftie, de-influencing, beige flag, heath dome, prompt, parasocial e situationship.

L’Università di Cambridge invece ha scelto “hallucinate” come parola dell’anno, per riflettere il boom dell’IA.