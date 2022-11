Il ritrovamento che "cambia la storia": cosa sono le Statue di San Casciano

Il ritrovamento delle Statute di San Casciano è sulla bocca di tutti, grazie alle roboanti dichiarazioni del Ministero della Cultura Sangiuliano e degli archeologi che si sono occupati dello scavo, che hanno definito la scoperta la "più importante dai tempi dei Bronzi di Riace". Ma cosa è stato scoperto a San Casciano, e perché è così importante?

Gli scavi dell'area archeologica di San Casciano ai Bagni, sede di un santuario risalente all'epoca romana, hanno riportato alla luce 24 statue in bronzo del tutto integre, databili ad un periodo compreso tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C.. Già questo basterebbe a spiegare l'eccezionalità del ritrovamento: al di là dell'enorme numero di sculture riemerse dal fango delle antiche vasche termali, tutto ciò che è affiorato dal terreno è perfettamente intatto.

Non solo: stiamo parlando di statue alte fino ad un metro, lasciti dell'epoca romana che, ormai, recuperare intatte è considerato quasi impossibile. In effetti, l'unico precedente degno di nota, almeno in tempi moderni e in Italia, è quello dei Bronzi di Riace, scoperti nel 1972 e il cui studio ha messo in discussione molto di ciò che sappiamo sulla civiltà romana.

Non è dunque un caso che la scoperta di San Casciano venga paragonata a quella di Riace Marina, né è sbagliato dire, come alcuni studiosi hanno proclamato dopo la notizia del ritrovamento, che essa "cambierà la storia", o almeno contribuirà a scriverne una nuova. Accanto alle statue, che da sole rappresentano una testimonianza importantissima dei culti dei romani, ciò che è emerso dai fanghi di San Casciano potrebbe infatti permetterci di fare luce sulla quotidianità rituale degli antichi abitanti della penisola italiana.

Descritta come "un mistero tutto da svelare" è per esempio la presenza di uova a ricoprire le statue, nonché quella di numerosi ex-voto, lasciati molto probabilmente dalle famiglie dei più influenti senatori e Imperatori dell'epoca classica. E poi c'è l'ombra degli Etruschi: scritte e parole in lingua etrusca affiorano accanto alle statue romane, imponendo agli storici di rivedere completamente i "tempi" dell'integrazione del popolo toscano con i vicini del Lazio.