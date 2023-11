Il ritorno di Sfera Ebbasta: X2VR, il nuovo album, esce il 17 Novembre

Dopo la festa tenuta a Milano, per annunciare “X2VR”, Sfera Ebbasta ha comunicato che il suo nuovo album sarà disponibile sulla piattaforme di streaming e nei negozi di dischi a partire dal prossimo 17 Novembre.

Secondo capitolo dell’album che l’ha reso famoso nel 2015 e che ha segnato un punto di svolta importante nella storia della trap italiana, X2VR si preannuncia essere uno dei maggiori successi dell’ultima parte di 2023.

In alcune tracce che ha eseguito nel corso della festa-concerto tenuta all’Allianz Cloud di Milano, Sfera Ebbasta ha indirettamente confermato che in un inedito è presente un campionamento di “Vida Loca” dei Club Dogo che hanno annunciato di recente il loro ritorno. Gli spoiler emersi in rete hanno anche cercato di fare il punto sui potenziali e possibili featuring presenti nel disco: si parla di Lazza, Marracash ma anche Anna.

Sullo shop di Universal Music è possibile già preordinare il disco in vari formati ed edizioni, inclusa una versione con vinile trasparente o con vinile bianco e viola.