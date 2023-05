Il ritorno dei Queens of The Stone Age: 'In Times New Roman...' è il nuovo album

I Queens of the Stone Age sono tornati, dopo quasi 5 anni dall’ultimo album “Villains” pubblicato nel 2017. La band di Joshua Homme ha infatti annunciato “In Times New Roman..”, il nuovo album in uscita il prossimo 16 Giugno 2023, anticipato dal primo singolo.

La prima anticipazione del lavoro firmato Homme, Van Leeuwen, Fertita, Shuman e Theodore infatti è “Emotion Sickness”, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming e su YouTube, dov’è stato pubblicato anche il video musicale.

Nel comunicato pubblicato dalla band sui propri canali ufficiali, “In Times New Roman…” viene definito un lavoro “crudo, a tratti brutale e non consigliato ai deboli di cuore”. I testi sono curati direttamente da Joshua Homme, e sono etichettati come “più pungenti che mai e sostenuti dall’inconfondibile suono dei Queens of the Stone Age, impreziosito da colpi di scena in ogni canzone”.

Di seguito la tracklist dell’album:

Obscenery

Paper Machete

Negative Space

Time & Place

Made to Parade

Carnavoyeur

What the Peephole Say

Sicily

Emotion Sickness

Straight Jacket Fitting

Insomma, il periodo è davvero molto ricco per l’industria musicale. Proprio qualche giorno fa infatti anche i Thirty Seconds to Mars hanno annunciato il nuovo album, preannunciato dal singolo “Stuck”.

E se dobbiamo parlare di Queens of the Stone Age, non possiamo non citare il nuovo album dei Foo Fighters di Dave Grohl, che è uno dei più grandi amici di Josh Homme.