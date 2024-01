Il ritorno dei Pearl Jam: in arrivo due nuove canzoni, poi il tour?

A quattro anni di distanza da Gigaton, i Pearl Jam preparano il ritorno con un nuovo album e probabilmente un nuovo tour. A confermarlo il sito web italiano Pearl Jam Online, secondo cui la band di Eddie Vedder potrebbe pubblicare già nel corso delle prossime settimane (si parla di fine gennaio) le prime due canzoni.

Il primo EP dovrebbe intitolarsi Wrecker e contenere due canzoni che ovviamente poi faranno parte della tracklist del nuovo album. La prima traccia è descritta come “di puro rock” mentre l’altra sarà una “ballata acustica” in pieno stile Vedder/Pearl Jam. Il nuovo disco dell’iconico gruppo di Seattle sarà prodotto da Andrew Watt e dovrebbe vedere la luce nella prima metà dell’anno.

A conferma di come i lavori siano ormai terminati rimbalzano anche le dichiarazioni del chitarrista Mike McCready, il quale parlando con Blabbermouth ha parlato positivamente dell’esperienza con Watt, che sembra essere stato molto pressante nei confronti della band. Mike ha anche parlato della direzione musicale del nuovo album, descritto come “molto più pesante di quanti si possa credere. C’è la melodia e l’energia dei primi due dischi, ma la batteria di Matt Cameron contiene elementi di ciò che ha fatto nei Soundgarden”.

Dopo l’album i Pearl Jam si metteranno di nuovo in cammino e torneranno in tour, magari in Italia?