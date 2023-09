Il ritorno del Mark, Tom & Travis Show: il 20 Ottobre esce il nuovo album dei Blink-182

A diversi mesi di distanza dalla reunion e dal lancio del singolo “EDGING”, i Blink-182 hanno ufficialmente svelato “One More Time..”, il nuovo album del gruppo pop-punk che sarà disponibile sulle piattaforme di streaming e nei negozi di dischi dal 20 Ottobre 2023.

I fan di Mark Hoppus, Tom DeLonge e Travis Barker, che tornano insieme in studio per la prima volta dal 2011, però già il 21 Settembre 2023 potranno mettere le mani (e le orecchie) sul nuovo singolo “One More Time”, che dà proprio il titolo all’album. In un trailer pubblicato sui propri canali ufficiali social, la band ha presentato tre brani: oltre ad “One More Time” infatti sono stati svelati “Anthem Part 3” e “You Don’t Know What You’ve Got”.

La band, in uno stralcio d’intervista con Zane Lowe di Apple Music, ha spiegato che è stata la malattia di Mark Hoppus a spingere DeLonge a riunirsi alla band. Proprio “il modo in cui tra tragedia riunisce la band”, ha spiegato il batterista Travis Barker, è al centro della traccia “One More Time”.

Ricordiamo che i Blink-182 faranno tappa con il loro tour europeo anche in Italia, il 6 Ottobre 2023, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). I biglietti sono andati sold out nel giro di pochi minuti all’annuncio.