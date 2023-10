Il ritorno sulla Luna? Una questione di stile: le tute spaziali saranno griffate Prada

Lo sapevate che Prada è il brand fashion più amato al mondo, dopo aver superato Gucci a inizio 2023? Sulla scia del successo planetario, però, ora Prada si prepara ad uscire dall'atmosfera terrestre, vestendo con delle tute di alta moda gli astronauti NASA della missione lunare Artemis III.

Sì, avete capito bene: spiega l'ANSA che Prada ha avviato una collaborazione con Axiom Space, una delle aziende-leader nel settore delle esplorazioni spaziali, che ha già brevettato la prima stazione spaziale commerciale della storia. La partnership tra le due realtà si tradurrà in una serie di tute spaziali di haute-couture, che verranno messe a disposizione degli astronauti della missione NASA Artemis III, prevista per il 2025 e che dovrebbe riportare l'Uomo sulla superficie lunare.

Insomma, la missione sarà la prima dai tempi di Apollo 17 a riportare gli astronauti sul satellite terrestre, ma sarà anche la prima a portare un'astronauta donna sulla Luna. Le tute richieste dalla NASA sono state affidate ad Axiom, che ha ottenuto un contratto da ben 228,5 milioni di Dollari per la loro realizzazione già nel 2022. È stata poi Axiom a rivolgersi a Prada per la realizzazione dello strato esterno della tuta, che dovrà garantire la mobilità degli astronauti e la loro protezione.

La collaborazione tra Prada e Axiom va oltre la moda, e riguarda in particolare le tecnologie già impiegate dal brand di Milano per i materiali compositi. L'utilizzo di questi ultimi per i pantaloni e il busto della tuta, infatti, potrebbe renderla nettamente più leggera e semplice da indossare. In termini prettamente estetici, invece, le tute di Prada saranno una revisione dell'Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU) già in uso presso la NASA: non aspettatevi dunque forme stravaganti e colori sgargianti, a questo giro.

Se la realizzazione delle tute spaziali per la missione Artemis III andrà a buon fine, la collaborazione tra Axiom e Prada potrebbe estendersi anche all'abbigliamento degli astronauti privati che viaggeranno verso la stazione spaziale commerciale della compagnia americana. Si tratta però di un obiettivo per il lontano futuro: al momento, infatti, tutti gli sforzi sono concentrati sul ritorno dell'Uomo sulla Luna.