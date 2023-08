Il ritorno delle Lava Lamp: dagli anni Sessanta con furore, ora anche smart!

Dopo aver visto la rivoluzione del design passare per l'IA, che ora sta disegnando i nuovi mobili di Ikea e di diversi altri marchi dell'arredamento di interni, scopriamo ora un prodotto talmente reale che sembra uscito dagli anni Sessanta: stiamo parlando della prima Lava Lamp "smart" al mondo.

Chi l'avrebbe mai detto che le lampade create da Edward Craven Walker nel 1963 sarebbero tornate in auge a sessant'anni di distanza, addirittura in forma smart? Con il revival della cultura degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta degli ultimi anni - complici anche le atmosfere di serie come Stranger Things - il ritorno di uno degli elementi d'arredo più iconici del secolo scorso era in realtà ben più scontato di quanto pensassimo, al punto da farci chiedere perché nessuno ci abbia pensato prima.



La prima Lava Lamp Smart al mondo si chiama Barava, e al momento si trova in vendita tramite preordine su Kickstarter. La campagna della lampada si concluderà tra poco più di 48 ore, ma è già un successo: con 253 sostenitori, il progetto del designer Johnny Betz ha già raccolto 83.700 Dollari circa, ben più dei 46.255 Dollari richiesti perché la campagna Kickstarter si considerasse un successo.



Barava è dotata di un assistente vocale integrato, compatibile con Alexa e Google Home, in modo da poter utilizzare la voce per accendere e spegnere la lampada. Con le parole "Barava, set the mood" potrete facilmente attivare o disattivare il soprammobile, ma anche cambiare i colori e la luminosità della lampada. Quest'ultima può anche essere controllata tramite app o con appositi controlli touch.



Per di più, la Lava Lamp vanta milioni di colori tra cui scegliere, e può sincronizzare i suoi pattern con la musica che state riproducendo in casa. Addirittura, il device è dotato di un microfono e di un altoparlante integrati, perciò potrete usarlo per la musica che più vi piace, collegandolo a Spotify o Amazon Music. Il prezzo di Barava, al momento, è di 289 Dollari su Kickstarter: quando la lampada verrà lanciata, però, esso salirà a 349 Dollari.