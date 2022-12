Il ritorno degli Arctic Monkeys in Italia: annunciate due date nel 2023 a Roma e Milano

L'attesissimo ritorno degli Arctic Monkeys in Italia si concretizzerà nel 2023 con una doppia data a Milano e Roma. La band di Sheffield, capitanata da Alex Turner, porterà il nuovo album "The Car" agli iDays di Milano ed al Rock in Roma.

La prima tappa è prevista per sabato 15 Luglio 2023 all'Ippodromo Snai La Maura in occasione degli iDays. Il giorno dopo gli Arctic Monkeys presenteranno il settimo lavoro all'Ippodromo delle Capannelle di Roma.

Biglietti Arctic Monkeys Milano 2023

I fan avranno la possibilità di scegliere tra tre tipologie di biglietti per il concerto del 15 Luglio 2023:

Posto unico: 55 Euro + diritto di prevendita

PIT: 75 Euro + diritto di prevendita

iDays Early Entry Pack: 186,25 Euro

Il pacchetto da 186 Euro contiene un biglietto per il PIT, l'ingresso anticipato di 15 minuti rispetto all'apertura porte classiche attraverso un'entrata riservata, un free drink da consumare al bar ed un pass ricordo laminato.

I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 12 di mercoledì 7 Dicembre 2022.

Biglietti Arctic Monkeys Roma 2023

Anche per la data di Roma, sono previsti tre biglietti per il live del 16 Luglio 2023:

Posto unico: 55 Euro + diritti di prevendita

PIT: 80 Euro + diritto di prevendita

Rock in Roma Early Entry Pack: 192 Euro

Il contenuto del Rock in Roma Early Entry Pack è il medesimo della controparte degli iDays di Milano.

Gli special guest di entrambe le date saranno i The Hives, mentre l'opening act è affidato a Willie J Healey.