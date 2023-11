Grande attesa per i nuovi ristoranti stellati: oggi l'annuncio delle Stelle Michelin 2024

Giornata importante per gli appassionati di ristorazione. Oggi, 14 Novembre, con la cerimonia “Star Revelation Italia” che si terrà al Teatro Grande di Brescia, saranno annunciate le nuove Stelle Michelin 2024, con tante novità.

Il direttore della Guida Michelin Italia, Sergio Lovrinovich ha infatti comunicato la nascita del nuovo premio “Passion Dessert”, che celebrerà e premierà i ristoranti per la qualità delle esperienze proposte tramite i dolci. Dagli organizzatori infatti hanno fatto sapere che si tratta di una prima assoluta in Italia, attraverso cui la Guida Michelin intende continuare a mettere in risalto le diverse dimensioni dell’ampia esperienza gastronomica offerta dal nostro paese.

Sulle new entry e le Stelle non è trapelato nulla, ma già nel corso dell’anno Michelin ha anticipato alcuni ingressi in guida senza però diffondere i nomi che saranno presenti nella Guida. Complessivamente sono 29 i nuovi Bib Gourmand, ovvero i ristoranti su cui è raffigurato l’Omino Michelin che si lecca i baffi e che si contraddistinguono non solo per l’esperienza gastronomica ma anche per il menù completo e l’ottimo rapporto qualità prezzo. I ristoranti totali saranno 257.

Durante la Cerimonia, che sarà trasmessa sul canale YouTube di Michelin a partire dalle ore 16:45 di oggi, si scopriranno anche i Premi Speciali Michelin. La guida sarà pubblicata in formato cartaceo a Dicembre, ma dalle 20 di oggi sull’app per iOS ed Android sarà già presente la nuova selezione.