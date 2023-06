Un ristorante di Tokyo ha vietato gli smartphone: niente Ramen per chi usa il telefono

Dopo aver letto nostra ricetta del ramen fatto in casa, vi sarà venuta voglia di fare un viaggio in Giappone per provare la versione originale della pietanza. A Tokyo, però, dovrete fare attenzione al vostro comportamento a tavola, perché un famoso ristorante specializzato in ramen potrebbe cacciarvi se usate il telefono mentre mangiate!

Il ramen shop Debu-Chan di Tokyo, uno dei più amati nella città, è diventato di fama internazionale per la sua attitudine apparentemente poco "amichevole" nei confronti dei clienti. Il ristorante, aperto esattamente cinque anni fa, ha infatti una politica ben precisa: niente smartphone a tavola, specie se davanti a voi si trova una scodella di ramen fumante.

Come riporta la CNN, i motivi di questa politica sono semplici: il locale - come da tradizione a Tokyo - è molto piccolo e può servire solo un numero limitato di clienti alla volta. In generale, in Giappone, l'idea è quella di consumare il pasto il più rapidamente possibile, per poi lasciare il proprio posto a sedere agli altri avventori, che magari sono rimasti per diversi minuti in coda in attesa di gustare un buon pranzo o una buona cena.

I gestori di Debu-Chan hanno notato che i clienti più "lenti" erano quelli che usavano lo smartphone per consultare i social network o, ancora peggio, per guardare video e puntate delle proprie serie TV preferite davanti al cibo. Per questo, il ristorante ha deciso, a partire dal mese di marzo, di impedire ai suoi clienti di usare lo smartphone durante i momenti della giornata in cui il servizio è più frenetico e le code di clienti si allungano a dismisura.

Kota Kai, che possiede e gestisce il Debu-Chan, ha spiegato che "una volta, quando eravamo molto pieni, abbiamo notato che un cliente ha iniziato a mangiare solo quattro minuti dopo aver ricevuto il suo pranzo. Stava guardando un video sul suo telefono, e il ramen si è letteralmente raffreddato davanti al suo naso".

Da qui, la decisione: "quando tutti i posti a sedere sono occupati e vedo che ci sono persone che non mangiano per guardare lo smartphone, chiedo loro di smetterla. In alcuni casi abbiamo dovuto cacciare dei clienti", spiega Kai. Il gestore del Debu-Chan, però, aggiunge anche che "i nostri rimproveri sono molto sottili: non ci sono cartelli, parliamo di persona con i clienti che usano lo smartphone, ed è raro che qualcuno venga buttato fuori".