Un ristorante senza chef e camerieri? Si può: la storia dell'Osteria Senz'Oste

Forse avrete sentito parlare dei ristoranti interamente gestiti dai robot, considerati da molti la frontiera del settore dell'ospitalità. Tuttavia, potreste non sapere che in Veneto c'è un'osteria senza oste e senza camerieri, liberamente visitabile dal pubblico e immersa nelle colline del Prosecco e del Valdobbiadene.

Stiamo ovviamente parlando dell'Osteria Senz'Oste, una località immersa nelle colline patrimonio UNESCO del trevigiano. L'osteria nasce da una casa coloniale del XIX secolo, conservata allo stato originale dal suo proprietario Cesare De Stefani. Come ci racconta il sito web dell'Osteria, De Stefani amava (e ama tuttora!) riunirsi nella casa con famigliari e amici per trascorrere la domenica in compagnia.



Da questa abitudine, nel tempo, è nata un'idea: tenere la porta del casale sempre aperta e il tavolo sempre imbandito con vini locali e prodotti artigianali del territorio, quali verdure, salumi, formaggi e chi più ne ha più ne metta. Il locale si sarebbe gestito da solo, grazie a poche indicazioni scritte per i visitatori, che all'inizio erano tutto sommato pochi.



Piano piano, questa particolare forma di business, che si limitava a ricordare agli avventori il costo di ogni bottiglia di vino (pari a 10 Euro), ha fatto breccia nel cuore degli italiani ed è diventata un vero e proprio fenomeno mediatico internazionale, come testimonia la valanga di biglietti di ringraziamento in ogni lingua lasciati dai clienti. In questo modo, nel tempo l'offerta dell'Osteria Senz'Oste si è ampliata, arrivando a comprendere svariate prelibatezze del territorio veneto.



Il funzionamento dell'osteria, oggi, è semplice: ogni prodotto viene etichettato con il suo valore, mentre il vino viene distribuito tramite appositi refrigeratori ed erogatori. Ciascuno si serve da solo con i prodotti che preferisce (ovviamente l'attività non offre cibi cotti, né tantomeno superalcolici) e, alla fine del pasto, paga il conto tramite una cassa automatizzata. Solo nei giorni di maggiore afflusso sono presenti degli addetti per il servizio.

La formula, a quanto pare, è di enorme successo: l'onestà dei turisti, italiani e non, fa il paio con la bellezza del panorama e la bontà degli ingredienti, permettendo all'Osteria Senz'Oste di fiorire, tanto in termini economici quanto come fenomeno mediatico internazionale.