Riri is back: nuova collezione Rihanna x Puma dopo cinque anni

La regina del pop torna in Puma. Il marchio d’abbigliamento su Instagram ha infatti pubblicato un teaser che lascia poco spazio all’immaginazione: è in arrivo una nuova collezione creata in collaborazione con Rihanna, che dopo Dua Lipa diventa la seconda popstar a collaborare con il brand.

Nel breve teaser, che è un richiamo diretto allo storico annuncio del 1995 in cui venne comunicato il ritorno in NBA di Michael Jordan, si legge un semplice “She’s back” accompagnato dal logo Puma e di Fenty, il marchio della cantante e modella barbadiana.

La collaborazione tra Rihanna e Puma non è nuova: la popstar ha iniziato a collaborare con l’azienda di Herzogenaurach nel 2014, come direttore creativo del ramo che si occupa di abbigliamento femminile. Riri, com’è nota tra i fan, ha creato varie linee d’abbigliamento e scarpe che sono state proposte anche durante la settimana della moda di New York ed uno di modelli di sneakers, le Fenty x Puma, nel 2016 è stato votato come scarpa dell’anno dal sito Footwear News.

Dopo l’addio a Puma Rihanna ha continuato a lavorare nel settore lanciando Fenty Beauty, il marchio di biancheria intima Savage x Fenty e la linea di lusso in collaborazione con LVMH.

Di recente Rihanna si è esibita al Super Bowl ed è in programma una performance anche alla cerimonia di consegna degli Oscar.