Riparte il Treno dei Vini dell'Etna: da maggio a ottobre alla scoperta dei vini siciliani

Dopo il Vinitaly and the City di Verona, un'altra occasione ghiotta arriva per gli amanti del buon vino italiano, per giunta giusto in tempo per l'estate! Anche nel 2023, infatti, riparte il Treno dei Vini dell'Etna, che permette ai turisti di scoprire le principali vigne e cantine delle pendici del Monte Etna.

La proposta delle Strade del Vino dell'Etna è semplice: a bordo dell'automotrice a scartamento ridotto della Ferrovia Circumetnea, i turisti e gli amanti delle bollicine del Bel Paese potranno girovagare per le pendici dell'Etna, il vulcano più alto d'Europa, partendo dalle stazioni di Piedimonte Etneo o, su richiesta, di Riposto e di Giarre, in provincia di Catania.

I treni sono gli stessi che percorrono da 120 anni la Circumetnea, toccando i principali borghi storici delle pendici del vulcano, ciascuno con i propri prodotti tipici e, soprattutto, le sue cantine. I borghi sono tutti inclusi nelle Strade del Vino dell'Etna, il programma proposto dagli organizzatori del Treno dei Vini, che comprende ben 16 cantine diverse sparse lungo le pendici del Monte Etna.

Ovviamente, per ogni biglietto acquistato potrete scegliere un borgo dove fermarvi e, al suo interno, due cantine diverse presso cui effettuare due degustazioni di vini accompagnate da un pranzo in loco. Ogni viaggio dura una sola giornata, con partenza alle 9:00 e ritorno dopo le 18:00.



Il biglietto, comprensivo di viaggio di andata e di ritorno e delle due degustazioni, nonché di transfer tra la stazione prescelta e le cantine dove assaggerete i vini siciliani, ha un costo di 150 euro per gli adulti, di 90 euro per i ragazzi tra gli 11 e i 17 anni e di 60 euro per i bambini dai 4 ai 10 anni. Prezzo calmierato per i gruppi, pari a soli 110 euro a persona.

Non solo: il Treno dei Vini dell'Etna parte in tantissime date diverse, comprese tra inizio maggio e fine ottobre. Insomma, se avete in programma una vacanza in Sicilia nei prossimi mesi e siete degli amanti del buon vino, una gita su rotaia con degustazione inclusa non può mancare nel vostro programma!