Riparte il campionato di Topps Finest: il calcio UEFA in stile anni '90

Dopo il grande ritorno di Topps Living Set per il 2023, ancora più ricco con l'aggiunta del calcio femminile, e archiviata la stagione calcistica 2022-23, è giunto il momento di raccogliere gli ultimi frutti del recente passato.

La stagione 2022-23 delle collezioni Topps si sta chiudendo alla grande e, dopo il lancio dei magnifici set della gamma Topps Chrome, tra cui le esotiche Stadium, è arrivato il momento di dare il benvenuto a un altro dei pezzi più attesi della produzione della compagnia statunitense.

A partire dal 6 settembre 2023, infatti, è disponibile sul mercato il nuovo set Topps Finest aggiornato al 2022-23. La serie, che gli appassionati già conosceranno per le sue filosofie, si ispira ai design delle collezioni passate e per quest'anno le influenze anni '90 faranno riferimento a una specifica annata, il 1994, con i suoi colori sgargianti (e talvolta anche leggermente esagerati) e le mitiche carte Jumbo. Uno splendido tuffo nel passato con i volti del presente, perché i protagonisti saranno i campioni dei principali club europei impegnati nelle competizioni UEFA e la caccia all'autografo. Oltre agli autografi dei protagonisti dell'attuale stagione calcistica, tra cui il gigante Haaland, saranno ancora presenti in checklist le firme di nomi come quello di Leo Messi alla sua ultima annata in maglia PSG, ormai lanciato nel campionato statunitense, ma anche di Cristiano Ronaldo (molto interessante che sia listato in maglia Real Madrid).

In Italia, il set Topps Finest è disponibile sul sito ufficiale a un costo di 115 euro per il box da 16 pacchetti. In ogni pacchetto sono presenti 5 carte, mentre ogni scatola contiene una carta Jumbo e una Refractor. In media in ogni box si dovrebbe trovare un autografo o una Refractor del Set Extended dedicato all'Europa League.